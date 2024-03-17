В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели «Катюшу» и скандировали: «Россия!».