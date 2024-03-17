В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели «Катюшу» и скандировали: «Россия!».
Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск).
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.