Явка на выборах в Саратовской области превысила уровень 2018 года

«Явка: 1 258 909 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 15.00 17 марта 2024 года, что составляет 70,34%», — говорится в сообщении.
Председатель облизбиркома Ирина Романова отметила, что обстановка на участках для голосования спокойная. «Все три дня голосования на избирательных участках региона спокойная обстановка, процесс голосования ведется организованно. Избиратели области демонстрируют высокую активность, мы видим много фотографий в социальных сетях», — цитирует слова Романовой избирком.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня — с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 15.00 (14.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 45,70% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.