Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии

Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность.
«Докатились, впервые право проголосовать причисляется к какому-то страшному наказанию или что это какое-то чуть ли не нарушение», — сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.