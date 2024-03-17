В Омской области закрылись участки для голосования

Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов рассказал, что нарушений и замечаний к выборам не зафиксировано.
«На 18.00 (15.00 мск) явка составила 68,74%. В Омске — 63%, в районах — 77,91%. В Крутинском районе явка превысила 90%, еще в 13 районах проголосовали более 80% избирателей. В городе наибольшая явка в Ленинском округе — 64,27%. Участки закрылись в 20.00», — сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.