В Омской области закрылись участки для голосования

«На 18.00 (15.00 мск) явка составила 68,74%. В Омске — 63%, в районах — 77,91%. В Крутинском районе явка превысила 90%, еще в 13 районах проголосовали более 80% избирателей. В городе наибольшая явка в Ленинском округе — 64,27%. Участки закрылись в 20.00», — сообщили РИА Новости в облизбиркоме.