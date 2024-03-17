Явка на выборах президента в Смоленской области превысила уровень 2018 года

На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%.
«Явка избирателей на 17 марта 15.00 составила 480 346 человек, что составило 66,31% от общего числа избирателей», — говорится в сообщении.
По данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работают 722 избирательных участка.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.