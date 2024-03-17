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Явка на выборах президента в Смоленской области превысила уровень 2018 года

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Смоленской области по данным на 15.00 воскресенья (совпадает с мск) составила 66,31%, сообщает избирком региона в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%.

«Явка избирателей на 17 марта 15.00 составила 480 346 человек, что составило 66,31% от общего числа избирателей», — говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работают 722 избирательных участка.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.