На выборах президента России проголосовали более 70% избирателей — ЦИК

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в наблюдениях за выборами президента РФ впервые принимают участие иностранные омбудсмены. По ее словам, жалоб на президентских выборах в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году.
«А я, со своей стороны, обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к верховному комиссару…, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения», — сказала Москалькова в ходе брифинга в ЦИК РФ.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова акцентировала внимание на том, что поведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах.
«Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям, в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийских стран открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать, то чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека».
В восьми сибирских регионах участки для голосования уже закрылись, там стрелки часов перевалили за отметку 20.00. Трехдневное голосование завершилось в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува.