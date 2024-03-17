На выборах президента России проголосовали более 70% избирателей — ЦИК

«Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям, в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийских стран открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать, то чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека».