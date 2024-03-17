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На выборах президента России проголосовали более 70% избирателей — ЦИК

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 16.03 по московскому времени составила 70,01%, сообщили в Центризбиркоме страны, передает РИА Новости.
Источник: Sputnik.md

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в наблюдениях за выборами президента РФ впервые принимают участие иностранные омбудсмены. По ее словам, жалоб на президентских выборах в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году.

Она также сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом.

«А я, со своей стороны, обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к верховному комиссару…, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения», — сказала Москалькова в ходе брифинга в ЦИК РФ.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова акцентировала внимание на том, что поведение Запада на выборах президента России является нынешним показателем современного состояния с правами человека в этих странах.

«Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям, в том числе и по электоральным правам… Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идет голосовать, когда руководитель одной из прибалтийских стран открыто грозит о том, что, кто пойдет голосовать, то чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека».

сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

В восьми сибирских регионах участки для голосования уже закрылись, там стрелки часов перевалили за отметку 20.00. Трехдневное голосование завершилось в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува.