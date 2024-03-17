Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», — сказала Памфилова журналистам, комментируя рост явки по сравнению с выборами президента 2018 года.
Также она добавила, что высокой явке способствовало трехдневное голосование, поскольку у избирателей расширяются возможности для выбора. «Все те, кто раньше хотел [проголосовать], но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась», подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России превысила показатели прошлой президентской кампании 2018 года.