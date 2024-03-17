Наблюдатель из США оценил проведение президентских выборов в России

«Мне удалось посетить много участков, я наблюдал за кампанией и у меня нет ни малейшего сомнения в том, что результаты этих выборов будут отражать народную волю. Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения», — сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.