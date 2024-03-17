Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. Предыдущий раз самая высокая явка была зафиксирована в 1996 году, тогда она составила 69,81%.
«Сегодня можно говорить о том, что явка достигла своих исторических максимумов, очевидно, финальные результаты будут ещё выше. Несколькими мотивами избиратели руководствовались. Первый — это высочайшая консолидация вокруг будущего России. Вокруг того, как Россия наша должна строиться, на основании каких форматов. Ну и очень важный был мотив возобновления традиции совместного семейного голосования», — сказал Алиев журналистам во время Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов — 2024. У России нет границ».
Он отметил, что выборы — это ответ на запрос, который граждане России предъявляли к власти, и теперь могут выразить в реализации своего избирательного права.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.