Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

«Сегодня можно говорить о том, что явка достигла своих исторических максимумов, очевидно, финальные результаты будут ещё выше. Несколькими мотивами избиратели руководствовались. Первый — это высочайшая консолидация вокруг будущего России. Вокруг того, как Россия наша должна строиться, на основании каких форматов. Ну и очень важный был мотив возобновления традиции совместного семейного голосования», — сказал Алиев журналистам во время Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов — 2024. У России нет границ».