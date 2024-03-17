Ровно в 20:00 в Омске закрылись избирательные участки. Выборы президента РФ, которые продолжались с 15 по 17 марта, в нашем городе окончены. Последние данные по явке будут через час. Результаты выборов объявят в понедельник утром.
Избирательные комиссии сейчас заняты подсчётом голосов. В областном избиркоме сообщили, что выборы прошли без инцидентов. Заявляется, что не поступило ни одной жалобы.
«Выборы прошли спокойно, организовано, в рамках правового поля. Жалоб и нарушений зафиксировано не было», — отметил зампред Облизбиркома Андрей Фролов.