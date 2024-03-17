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Явка избирателей в Калининградской области превысила 62 процента

КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 62,07%, это 480 857 избирателей, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 15.00 (16 мск) 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 62,07%. Это 480 857 избирателей. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей, или 91% из тех, кто подал заявление», — говорится в сообщении.

По информации избиркома, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области — 839 361 человек. Из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071 избиратель. Голосование в Калининградской области завершится последним в стране в 20.00 (21.00 мск).

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.