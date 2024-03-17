Явка избирателей в Калининградской области превысила 62 процента

По информации избиркома, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области — 839 361 человек. Из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071 избиратель. Голосование в Калининградской области завершится последним в стране в 20.00 (21.00 мск).