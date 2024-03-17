В Париже на выборах президента проголосовали более 1,2 тысячи россиян

«По состоянию на 14.00 местного времени (16.00 мск) явка составила 1211 человек», — сообщили в диппредставительстве.
Как передавал корреспондент РИА Новости, еще до открытия избирательного участка люди начали собираться у здания посольства на бульваре Ланн. К середине дня очередь из желающих проголосовать на улице рядом с посольством растянулась на несколько сот метров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Во Франции голосование проходит 17 марта на 4 избирательных участках: в Париже, Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер.