Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России

Как рассказал член делегации из Аргентины Лукас Адриан Гарсия, в Аргентине нет электронной системы для голосования, по крайней мере в столице Аргентины Буэнос-Айресе она не практикуется.
«Я считаю, что российская система классная, это прогресс… Я думаю, нам следует внедрить это в Аргентине», — сказал он.
В свою очередь наблюдатель из Сербии Лидия Макрагич отметила, что Россия возглавляет инновационные моменты даже в проведении выборов. «Мы видим, что Россия в этом направлении ставит стандарты для всего мира, потому что предоставление возможности людям голосовать дистанционно — это очень здорово», — сказала она.
Макрагич отметила, что вместе со своими коллегами находится под большим впечатлением от новых информационных технологий, которые введены в процесс голосования в России.
«Мы такого еще не встречали нигде в мире. Инновации, которые существует здесь, у вас, в процессе голосования, их, пожалуй, нет нигде в мире», — заключила сербский наблюдатель.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.