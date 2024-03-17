Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России

В свою очередь наблюдатель из Сербии Лидия Макрагич отметила, что Россия возглавляет инновационные моменты даже в проведении выборов. «Мы видим, что Россия в этом направлении ставит стандарты для всего мира, потому что предоставление возможности людям голосовать дистанционно — это очень здорово», — сказала она.