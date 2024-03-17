В Мелитополе начался подсчет голосов на президентских выборах

Голосование на избирательном участке завершилось ровно в 16.00 (совпадает с мск). Подсчет голосов на участках, где присутствовал корреспондент агентства, начался в районе 17.30. Сначала члены участковой избирательной комиссии открыли сейф-пакеты с бюллетенями надомного голосования, полученными в первые два дня выборов, а затем вскрыли урны с бюллетенями за воскресенье.