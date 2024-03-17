В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек

«Явка на 16.00 — 29 824 избирателя», — говорится в сообщении.
В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. «На 16.00 в Бендерах проголосовало 7116, в Тирасполе — 14 956, в Рыбнице 4152, Григориополь — 3600 человека», — отмечено в сообщении.
Во второй половине дня возле избирательных участков сохраняются многочисленные очереди из желающих проголосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.