Выборы президента РФ завершены в Свердловской области: первые итоги

Явка избирателей, по данным на 18:00, составляла 68,7% с учетом проголосовавших при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как изменился показатель за последние два часа работы участков, пока не сообщается. Эти цифры будут объявлены позднее.
В связи с этим сохраняется интрига, достигла ли Свердловская область показателя в 70% — такую задачу-минимум регионам ставила администрация президента. Источники ЕАН, знакомые с данными предвыборных соцопросов, рассказывали, что явка в области прогнозировалась именно на таком уровне. Практически наверняка можно утверждать, что результат Свердловской области будет самым низким среди всех регионов УрФО.
Между тем команда губернатора Евгения Куйвашева приложила немалые усилия для повышения явки. Помимо системы ДЭГ, сыгравшей на увеличение показателя, была запущена викторина «Опорный край», в которой разыгрывали автомобили, квартиры, мотоциклы и смартфоны. Формально викторина была приурочена не к выборам, а к 90-летию Свердловской области, но сумела привести на участки не одну тысячу избирателей.
При общем спокойном тоне голосования не обошлось без провокаций. Самой резонансной стала история в екатеринбургской гимназии № 13, где задержали профессора УрФУ Эмилию Носову. Она пронесла на участок бутылку с зеленкой, которую, предположительно, собиралась вылить в урну с бюллетенями. После этого эпизода на избирательных участках пришлось ужесточить меры безопасности. Где-то начали накрывать картонками прорези в урнах, а где-то при входном досмотре стали изымать любые жидкости.
Третий день, 17 марта, обернулся ажиотажем на избирательных участках. Около полудня на некоторых пунктах выстраивались очереди избирателей. ЕАН сообщал, что за сутки до этого члены комиссий получили от избиркома инструкции, как предотвращать массовые провокации. О серьезных конфликтах и задержаниях в этот день не сообщалось.
Выборы президента России впервые проходили в трехдневном формате с 15 по 17 марта. Голосование на территории страны будет объявлено завершенным в 23:00 по уральскому времени — в этот момент закроются участки в Калининградской области. В гонке участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Игорь Сергеев