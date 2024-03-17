Выборы президента РФ завершены в Свердловской области: первые итоги

При общем спокойном тоне голосования не обошлось без провокаций. Самой резонансной стала история в екатеринбургской гимназии № 13, где задержали профессора УрФУ Эмилию Носову. Она пронесла на участок бутылку с зеленкой, которую, предположительно, собиралась вылить в урну с бюллетенями. После этого эпизода на избирательных участках пришлось ужесточить меры безопасности. Где-то начали накрывать картонками прорези в урнах, а где-то при входном досмотре стали изымать любые жидкости.