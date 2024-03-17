Напомним, впервые выборы президента РФ проходили в трехдневном формате, с 15 по 17 марта. В республике работали 3308 избирательных участков, в том числе образованных в местах временного пребывания избирателей (больницы, СИЗО, санатории, железнодорожный вокзал).
В Башкирии завершили работу все избирательные участки
В Башкирии завершилось голосование на выборах президента России, все избирательные участки закрылись в 20.00. Комиссии приступили к подсчету голосов. Как ранее писал «Башинформ», по предварительным оценкам, явка в регионе составила более 80%.