В Башкирии завершили работу все избирательные участки

В Башкирии завершилось голосование на выборах президента России, все избирательные участки закрылись в 20.00. Комиссии приступили к подсчету голосов. Как ранее писал «Башинформ», по предварительным оценкам, явка в регионе составила более 80%.