Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая

«Глава государства на Национальном Курултае обратил внимание, что употребление насвая — это одна из самых вредных и постыдных привычек. Насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе и онкологические. В настоящее время Кодексом о здоровье и системе здравоохранения предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе и насвая».