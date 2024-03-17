В Пермском крае установлен рекорд явки избирателей на выборах Президента России

В Прикамье завершилось голосование на избирательных участках.
За час до окончания голосования на выборах Президента России в Пермском крае был зафиксирован впечатляющий результат явки избирателей — с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) она составила 78,1%. Всего в Прикамье на этот момент проголосовали 1 537 990 избирателей.
Таким образом, активность избирателей на этот раз была выше, чем на предыдущих выборах Президента в 2018 году. Тогда явка составила 66,5%.
Как сообщили в избирательной комиссии Пермского края, это последние промежуточные данные по явке избирателей. Точные данные сообщат по итогам подсчета бюллетеней.