В Пермском крае установлен рекорд явки избирателей на выборах Президента России

За час до окончания голосования на выборах Президента России в Пермском крае был зафиксирован впечатляющий результат явки избирателей — с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) она составила 78,1%. Всего в Прикамье на этот момент проголосовали 1 537 990 избирателей.