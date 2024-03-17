Влах: правительство Речана провалилось по всем направлениям

Должность премьер-министра является ключевой в Молдове. От него буквально всё зависит: экономика, социальная жизнь страны, качество реформ. Глава кабмина Дорин Речан провалился по всем направлениям, заявила в комментарии для Sputnik Молдова экс-башкан АТО Гагаузия Ирина Влах.
«Я работала с десятью премьер-министрами и могу сравнивать, кто как работал. (…) Я считаю, что Дорин Речан провалился по всем направлениям. Была ли индексация пенсий при правлении Речана достойной? Соответствовала ли она инфляции? Получили ли фермеры при его правлении серьёзную поддержку? Нет. Это же касается врачей, учителей и других бюджетников, которые получают сегодня мизерные зарплаты».
Бесконечное продление чрезвычайного положения для экс-башкана было одним из самых запоминающихся событий за год правления Речана. По мнению Влах, именно это положение позволяло правительству в обход всех норм транспарентности закупать энергоресурсы у засекреченных источников. Политик также вспомнила про необоснованное повышение зарплат министрам.