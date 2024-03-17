Влах: правительство Речана провалилось по всем направлениям

«Я работала с десятью премьер-министрами и могу сравнивать, кто как работал. (…) Я считаю, что Дорин Речан провалился по всем направлениям. Была ли индексация пенсий при правлении Речана достойной? Соответствовала ли она инфляции? Получили ли фермеры при его правлении серьёзную поддержку? Нет. Это же касается врачей, учителей и других бюджетников, которые получают сегодня мизерные зарплаты».