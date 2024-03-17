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Генконсул России в Нью-Йорке назвал зашкаливающей явку на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров назвал явку на выборах президента России зашкаливающей.
Источник: © РИА Новости

Избирательный участок располагается в здании генконсульства. От дверей на десятки метров растянулась очередь из желающих отдать свой голос.

«Я бы сказал, что явка зашкаливает. С 8 утра, с момента открытия избирательного участка 8274 практически без остановки идут избиратели на участок», — сказал Захаров журналистам.

По его словам, членам избирательной комиссии пришлось поставить дополнительные столы.

«Нам даже неудобно перед избирателями, что очередь растянулась до Центрального парка», — отметил он.

«Попыток нарушений пока не было», — добавил российский дипломат.