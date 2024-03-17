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Общая явка в Тульской области превысила 74 процента

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18.00 мск составила 74,47%, сообщает облизбирком.
Источник: © РИА Новости

«В Тульской области явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,47%», — говорится в сообщении.

На прошлых президентских выборах в 2018 году общая явка в Тульской области составила 68,66%. Тогда голосование проходило один день.

Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.