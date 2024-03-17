Общая явка в Тульской области превысила 74 процента

«В Тульской области явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,47%», — говорится в сообщении.
На прошлых президентских выборах в 2018 году общая явка в Тульской области составила 68,66%. Тогда голосование проходило один день.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.