В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись участки для голосования

В Ульяновской области закрылись все 940 участков, пять из которых работали в больницах и еще один — в войсковой части Базарносызганского района. По данным регионального избиркома, явка на выборах президента России на 15.00 (14.00 мск) воскресенья составила 64,13%, приближаясь к уровню итоговой явки на выборах главы государства шесть лет назад, в которых в области приняли участие 64,33% избирателей.