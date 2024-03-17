Куйвашев посчитал дистанционное голосование очень эффективным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил формат дистанционного электронного голосования. К ДЭГ подключились почти 10% избирателей региона. Регион стал одним из 28 в России, где жители на выборах использовали ДЭГ.
— Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее, сегодня во многих сферах применяется только «цифра». Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через «цифру», я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества, — отметил губернатор.
Об этом глава региона рассказал во время прямого включения онлайн-марафона «Ночь выборов-2024». Трансляция из Свердловской области велась из Центра общественного наблюдения, расположенного в Екатеринбурге.
Евгений Куйвашев также оценил работу центра общественного наблюдения, отметив высокий организационный уровень площадки.