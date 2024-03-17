Куйвашев посчитал дистанционное голосование очень эффективным

— Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее, сегодня во многих сферах применяется только «цифра». Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через «цифру», я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества, — отметил губернатор.