Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов

«По состоянию на 18.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 60,17%, проголосовали 1 329 846 избирателей», — сказала она.
По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 228 019 избирателя (93%). На избирательных участках проголосовали 1 101 827 избирателей. В Новосибирске явка на 18.00 составила 53,06%.
«Я оцениваю это явку достаточно высоко. У нас на выборах президента в 2018 году такая явка была итоговая, на 20.00, а сейчас мы понимаем, что у нас еще выше будет явка. При этом хотела бы отметить, что и по количеству избирателей уже сейчас явка выше. В 2018 году проголосовало 1,305 миллиона избирателей, а уже сейчас мы фиксируем 1,330 миллиона избирателей без учета того, сколько еще проголосует до 20.00. Мы говорим о том, что фактически проголосовало две трети наших избирателей. Это очень хорошая явка для Новосибирской области», — сказала Благо.
Она отметила, что очень хорошо зарекомендовало себя дистанционное голосование. По ее словам, явка на ДЭГ в 93% является показателем того, что избиратели приняли эту форму голосования и подтвердили, что у них нет никаких сомнений в использовании такой формы голосования, то есть они ей доверяют. Также, по ее словам, трехдневное голосование показало себя как удобную форму для голосования.
В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.