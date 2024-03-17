Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов

«Я оцениваю это явку достаточно высоко. У нас на выборах президента в 2018 году такая явка была итоговая, на 20.00, а сейчас мы понимаем, что у нас еще выше будет явка. При этом хотела бы отметить, что и по количеству избирателей уже сейчас явка выше. В 2018 году проголосовало 1,305 миллиона избирателей, а уже сейчас мы фиксируем 1,330 миллиона избирателей без учета того, сколько еще проголосует до 20.00. Мы говорим о том, что фактически проголосовало две трети наших избирателей. Это очень хорошая явка для Новосибирской области», — сказала Благо.