Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

Вскоре после этого Нетаньяху в интервью CNN заявил, что у мирового сообщества «короткая память» и оно забыло о гибели 7 октября 1200 человек. «Это было самое массовое убийство евреев со времен холокоста. Вы так быстро решили лишить нас права на защиту от монстров из ХАМАС. Вы что, так быстро потеряли совести?» — спросил Нетаньяху.