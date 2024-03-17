В Самарской области закрыли избирательные участки

В Самарской области вечером в воскресенье, 17 марта 2024 года, завершили трехдневные выборы президента РФ. На данный момент идет подсчет голосов.
Согласно данным избирательной комиссии Самарской области, явка на 18:00 составила 74,79% от общего числа избирателей. Проявить свою гражданскую позицию пришли 1 788 751 человек. Предварительная результаты голосования огласят уже сегодня вечером.
Подсчет голосов будет завершен в ближайшее время. Напомним, в период голосования состоялось множество ярких событий. Жители региона добирались до избирательных участков на собаках, а фокусник привел на выборы обезьянку Читу.