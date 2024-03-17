На Южном Урале идет подсчёт голосов на выборах президента

Как сообщал «МК-Челябинск», многие южноуральцы приходили целыми семьями, а многие приготовили символические сувениры для избирателей и тех, кто работал на выборах. Сегодня также стало известно, что в Челябинской области впервые приняла участие в выборах президента РФ бывшая жительница Авдеевки Надежда Михаличенко. Она отметила, что «свой выбор сделала давно и с удовольствием и огромной радостью шла на избирательный участок».