Власти Молдавии прокомментировали взрыв в Приднестровье

Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе,
«Бюро по реинтеграции связалось с другими государственными органами Молдавии, и после изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Также власти Молдавии прокомментировали появившуюся в соцсетях видеозапись с камер наблюдения, которые показывают, что в результате взрыва был уничтожен вертолет. В Кишиневе заявили, что «военная техника на снимках не работает уже несколько лет».
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого».