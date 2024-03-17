Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов

«В ходе мониторинга информпространства мы выявили и в дальнейшем удалили или заблокировали порядка 1,3 тысячи ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участиям в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов президента РФ с целью срыва этих выборов», — заявил Зайцев.