Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.