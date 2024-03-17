Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — сказал Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.