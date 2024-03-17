В ДК, где женщина подожгла петарду, находятся два избирательных участка

«В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они расположены вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Сейчас УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — говорится в сообщении.