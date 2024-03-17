В ДК, где женщина подожгла петарду, находятся два избирательных участка

ПЕРМЬ, 17 мар — РИА Новости. Два избирательных участка в Перми находятся в ДК имени Солдатова, где местная жительница в воскресенье подожгла петарду, голосование на них к моменту инцидента было завершено, сообщила пресс-служба краевого избиркома.
«В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они расположены вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено. Сейчас УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведется подсчет голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — говорится в сообщении.
Согласно данным системы поиска избирательных участков на сайте ЦИКа, в городском ДК имени Солдатова на Комсомольском проспекте в Перми находятся избирательные участки 3428 и 3429 для избирателей, проживающих в домах на улицах Куйбышева, Коминтерна, Соловьёва, Чкалова, Клары Цеткин и Комсомольском проспекте.
Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова является одним из крупнейших зрительных залов в краевом центре.