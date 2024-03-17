В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ

Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.