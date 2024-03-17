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В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах президента России, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Источник: РИА "Новости"

Жители Крыма голосовали на более чем 1100 участках, они были открыты во всех населенных пунктах региона в течение трех дней. 35 из них были размещены в местах временного пребывания граждан. На 260 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые оперативно фиксируют результаты выборов.

В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. По данным избиркома республики, явка на 15:00 составила 81,76%. В 20:00 участки закрылись и начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов.