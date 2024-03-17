«Семейное мероприятие»: глава челябинского штаба прокомментировал выборы

«Хотя итоги нам еще только предстоит подвести, можно отметить несколько моментов. Во-первых, выборы президента РФ стали семейным мероприятием — не перечислить, как часто мы получали от наших наблюдателей новости о том, что на избирательные участки приходят целыми семьями. Во-вторых, как и ожидалось, именно в воскресенье, традиционный для голосований день, избиратели активно посещали участки и пользовались правом волеизъявления», — отметил Дейнеко.