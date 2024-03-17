Очная явка на выборах президента на 20:00 мск составила 73,33%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общая очная явка на выборах президента РФ по стране по состоянию на 20:00 мск составила 73,33%. Это следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ.