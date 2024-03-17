Очная явка на выборах президента на 20:00 мск составила 73,33%

«Ход голосования — 73,33%», — приводятся данные на табло.
Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования. Избирательные участки к 20:00 мск завершили работу во всех регионах страны, кроме Калининградской области.
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«Ход голосования — 73,33%», — приводятся данные на табло.
Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования. Избирательные участки к 20:00 мск завершили работу во всех регионах страны, кроме Калининградской области.