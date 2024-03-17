В регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки

Кроме того, закрылись участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.