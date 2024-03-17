В регионах, живущих по московскому времени, закрылись избирательные участки

Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
В Северо-Западном федеральном округе прекращен доступ на избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
Кроме того, закрылись участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.
В Центральном федеральном округе закрылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
По предварительной информации ЦИК, явка составляет 73,33%.
До 21:00 мск можно проголосовать в Калининградской области, также продолжается прием избирателей на некоторых участках за рубежом.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендую Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.