Владимир Путин лидирует на выборах президента в Омской области

Как стало известно «СуперОмску», по предварительной информации участковых избирательных комиссий, после обработки данных КОИБов в Омской области с большим отрывом от конкурентов лидирует Владимир Путин.
На втором месте к моменту публикации по региону идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов.
Напомним, что в избирательный бюллетень на выборах президента РФ были включены четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Добавим, что, по данным облизбиркома, к 18 часам 17 марта 2024 года явка на выборах президента в Омской области составила 68,74%. В Омске — 63,01%, в районах — 77,91%.
Как заявили в избирательной комиссии Омской области, в Крутинском районе явка превысила 90%, еще в 13 районах проголосовали более 80% избирателей. В городе наибольшая явка в Ленинском округе — 64,27%.