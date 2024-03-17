Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента

К 20:00 закрылись большинство участков. До 21:00 мск можно проголосовать в Калининградской области, также продолжают работу участки в некоторых странах.
Явка на этих выборах уже стала рекордной в истории современной России. Предыдущий раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году — 69,81%.
В федеральной системе дистанционного электронного голосования зарегистрировались и проголосовали 4 767 974 избирателя, сообщил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.
Кроме того, почти 2,6 миллиона человек отдали свой голос досрочно.
Во всех новых регионах России, где выборы президента проходили впервые, явка избирателей превысила 80%.
Наблюдатели сообщают о высоком проценте голосующих за рубежом.
Так, длинные очереди выстроились в посольства России в Бельгии и Нидерландах. Более 1300 человек пришли на избирательный участок в Хельсинки. Посол России в Испании Юрий Клименко также сообщил о небывалой явке — около тысячи россиян. Активно проходило голосование в Египте, Аргентине и США.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.