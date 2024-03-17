Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента

Так, длинные очереди выстроились в посольства России в Бельгии и Нидерландах. Более 1300 человек пришли на избирательный участок в Хельсинки. Посол России в Испании Юрий Клименко также сообщил о небывалой явке — около тысячи россиян. Активно проходило голосование в Египте, Аргентине и США.