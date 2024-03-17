Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов

По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, более 3,5 тысячи наблюдателей находятся в регионе от общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работают 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы один миллион 214 тысяч 745 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%.