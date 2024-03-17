Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента

«В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4767974 избирателя. Это количество — абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4499003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», — сказал Артамонов в информцентре ЦИК.