«Образцовое единство». Как прошли выборы президента России

Как рассказал журналистам бывший заммэра сербского города Ниш Милош Банджур, он так впечатлился выборами в Крыму, что по возвращении на родину напишет об этом статью. По словам политика, европейские власти должны перенять российский опыт. «Я знаю, как протекают выборы в странах бывшей Югославии и в соседних странах Евросоюза, — рассказал Банджур. — Такой уровень технической подготовки и такой уровень прозрачности не существует ни в одной из стран на Балканах. Все, что говорят на Западе о России, о проведении выборов, — это ложь, мы это прекрасно знаем. Их самих надо привезти сюда и показать, как демократическая страна проводит выборный процесс».