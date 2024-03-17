Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин на выборах президента России набрал 95 процентов голосов в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России на территории ДНР набирает 95,23%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
Источник: РИА "Новости"

«За (Владислава) Даванкова… 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%», — заявил Высоцкий на брифинге.

За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова — 1,62%, уточнил Высоцкий.

Путин Владимир