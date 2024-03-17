Путин на выборах президента России набрал 95 процентов голосов в ДНР

«За (Владислава) Даванкова… 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%», — заявил Высоцкий на брифинге.
За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова — 1,62%, уточнил Высоцкий.
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«За (Владислава) Даванкова… 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%», — заявил Высоцкий на брифинге.
За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова — 1,62%, уточнил Высоцкий.