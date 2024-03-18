Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

В Херсонской области также обработали все бюллетени, результат Путина — 88,12% голосов. Следом идет Харитонов с 4,88%, третье место занял Слуцкий с 4,6%. Даванков набрал 2,03% голосов.

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование. С 15 по 17 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвовали в выборах президента вместе со всей страной.