Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Так, в Донецкой Народной Республике действующий глава государства после обработки 100% протоколов набрал 95,23% голосов, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Кандидатуру Путина в ДНР поддержали 1 705 786 человек. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов — у него 1,62% голосов. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова — 1,33%.
В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набирает 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%.
В Запорожской области по результатам обработки всех протоколов Путин набирает 92,83% голосов.
Второе место занимает Слуцкий — его поддержали 2,52% избирателей. Харитонов набирает 2,21% голосов, Даванков — 1,87%.
В Херсонской области также обработали все бюллетени, результат Путина — 88,12% голосов. Следом идет Харитонов с 4,88%, третье место занял Слуцкий с 4,6%. Даванков набрал 2,03% голосов.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование. С 15 по 17 марта жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвовали в выборах президента вместе со всей страной.