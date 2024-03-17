В Кишиневе завершил работу участок для голосования на выборах президента России

«Несмотря на то, что власти страны запретили открывать дополнительные участки, отмечена очень хорошая организация работы на участке. Несмотря на внешние провокации и ведение наблюдения за избирателями на улице, был привлечен дополнительный ресурс сотрудников, чтобы люди не стояли длительное время в очередях».