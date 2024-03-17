В Кишиневе завершил работу участок для голосования на выборах президента России

Члены избирательной комиссии и наблюдатели приступили к подсчету голосов.
Как отметили в избирательной комиссии участка, в Кишиневе проголосовало более 2000 граждан России.
Наблюдатель от МПА СНГ на выборах президента России в Молдове Максим Лебединский в беседе со Sputnik Молдова дал хорошую оценку подготовке участка к процессу голосования.
«Несмотря на то, что власти страны запретили открывать дополнительные участки, отмечена очень хорошая организация работы на участке. Несмотря на внешние провокации и ведение наблюдения за избирателями на улице, был привлечен дополнительный ресурс сотрудников, чтобы люди не стояли длительное время в очередях».
Лебединский также прокомментировал инцидент с попыткой поджога, подчеркнув, что несмотря на провокации, люди не разошлись.
«Снаружи участка мы увидели определенное напряжение у избирателей, но несмотря на это, люди не разошлись, люди остались для исполнения своего конституционного права», — сообщил наблюдатель от МПА СНГ.