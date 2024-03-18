Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хабаровском крае с 80,06% голосов, Владислав Даванков идет вторым с 6,63%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 80,06% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 6,63% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) — 5,43% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5,01%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.