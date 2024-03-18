Путин побеждает на выборах в Хабаровском крае с 80,06 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хабаровском крае с 80,06% голосов, Владислав Даванков идет вторым с 6,63%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.