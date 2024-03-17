Данные ЦИК: Путин лидирует на выборах с 87,68 процента голосов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, Владислав Даванков — 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.