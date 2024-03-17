МИД России прокомментировал удар БПЛА по Тирасполю

«Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолет», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.