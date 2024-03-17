МИД России прокомментировал удар БПЛА по Тирасполю

Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе. Власти Молдавии отрицают причастность Украины к взрыву в ПМР.
«Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолет», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
«Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима», — отметила она.