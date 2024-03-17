МИД РФ прокомментировал инцидент в Приднестровье: заявления Молдовы выглядят смешно

Напомним, на территории одной из воинских частей Тирасполя в воскресенье произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Было предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе.
«Это не повлияло на решимость граждан России, которых, к слову, в Приднестровье проживает более 220 тысяч человек, продолжить идти на избирательные участки».
В МИД РФ прокомментировали и официальный комментарий Кишинева, в котором было отмечено, что «власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион».
«Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима. Всем известно, что он терпит поражение на поле боя, находится в отчаянии и агонии, поэтому стал прибегать к исключительно террористическим методам».
В МИД России выразили признательность всем гражданам России в том, что они «не позволили себя запугать и отдали свой голос за выбранного кандидата в президенты России».