В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России

«Призываем все независимые государства уважать суверенную волю российского народа», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии в связи с выборами в Российской Федерации, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Там подчеркивается, что «состоявшиеся в России президентские выборы были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан».
«Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны. Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что за ходом голосования внимательно следили многочисленные международные наблюдатели, в том числе из Белоруссии, которые не зафиксировали каких-либо фактов, способных поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Представители наблюдательных миссий особо подчеркивали открытость, прозрачность и четкую организацию избирательного процесса, отмечается в заявлении.