В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России

«Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны. Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти», — говорится в заявлении.