Путин побеждает на выборах на Чукотке с 90,49 процента голосов

Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней на Чукотке Владимир Путин набрал 90,49% голосов, на втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.